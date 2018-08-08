В Петербурге рабочие просверлили перфоратором барельеф ангела, чтобы прикрепить к дому водосточную трубу.

В Петербурге рабочие просверлили перфоратором барельеф ангела, чтобы прикрепить к дому водосточную трубу, передает телеканал "Россия 24".Прохожие засняли смелый монтаж на камеру мобильного телефона. Промышленный альпинист устанавливал водосточную трубу на доме номер 1 по Ропшинской улице и просверлил дыру для крепежа прямо в животе ангела. Это так называемый доходный дом, которые часто строили на Петроградской стороне. Он был возведен по проекту архитектора Крыжановского больше ста лет назад. Его парадные украшают резные лестничные пролеты, плитка петербургских мануфактур, а на фасадах — гипсовые изображения ангелов.Ранее сообщалось, что накануне жители Санкт-Петербурга и туристы стали свидетелями необычного зрелища. На Дворцовой площади от грязи и пыли очистили знаменитого ангела, который венчает Александровскую колонну.