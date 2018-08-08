Защита россиянки Марии Бутиной согласилась с требованием обвинения в США. Доступ к документам по ее делу будет ограничен.

Защита россиянки Марии Бутиной согласилась с требованием обвинения в США. Доступ к документам по ее делу будет ограничен.Как заявил адвокат Бутиной, подписанный судьей ордер представят на днях. Он действует на материалы, которые передали защите американские власти. Ранее прокуратура требовала закрыть доступ к большей части документов, чтобы якобы обеспечить защиту расследования.Марию Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте. Девушке грозит до 15 лет тюрьмы. Российские власти заявляют, что обвинения сфабрикованы, и требуют освободить гражданку нашей страны, передает телеканал "Россия 24".