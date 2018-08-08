Муж с женой признались, что сделали это в отместку

Муж с женой признались, что сделали это в отместкуВ Судогде судят семейную пару, обвинившую родственника в сексуальном насилии над их дочерью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Началось все с того, что мать одного из супругов подала заявление в полицию с жалобами на то, что они ненадлежащим образом воспитывают своего ребенка. Из мести они подали встречное заявление, где указали, что якобы муж матери надругался над их маленькой дочкой.«В результате доследственной проверки было установлено, что указанные супругами-злоумышленниками в заявлениях сведения о совершении преступления в отношении их дочери не соответствуют действительности и являются ложными. В ходе предварительного расследования супруги вину признали полностью», - сообщили в прокуратуре.Уголовное дело будет рассмотрено Судогодским районным судом.