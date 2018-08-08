Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДДВ Суздальском районе Владимирской области днем 8 августа произошло смертельное ДТП, сообщают очевидцы.По неустановленным пока причинам на дороге Р-74 Владимир – Юрьев-Польский столкнулись «Матиз» и «КИА Спортейдж». Обе машины получили серьезные технические повреждения. В этой аварии, еще до приезда медиков, погиб водитель «Матиза». Водителя второй машины увезли на «скорой».«Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 13 человек и пять единиц техники», - сообщили в МЧС.