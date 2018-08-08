В Тверской области Следственным комитетом и ФСБ задержана крупная группа грабителей железнодорожных вагонов.

В Тверской области Следственным комитетом и ФСБ задержана крупная группа грабителей железнодорожных вагонов, передает ТАСС. По данным ФСБ, задержаны 35 злоумышленников, из них 21 — с поличным.Как отметили в СКР, при содействии работников железной дороги преступники трижды внепланово останавливали железнодорожные составы, вскрывали контейнеры и похищали товары, которые грузовым автотранспортом перевезены в места временного хранения в Ржев.Как отметили в ФСБ, "грузы из железнодорожных составов, следовавших транзитом через станцию Ржев Октябрьской железной дороги, похищались на систематической основе в особо крупном размере".7 августа в Тверской области прошло 40 обысков, во время которых задержаны 35 злоумышленников, из них 21 — с поличным.Сотрудники следственных органов обнаружили и изъяли похищенное имущество и денежные средства. Среди задержанных и организатор сообщества. Некоторые задержанные уже признались в содеянном.Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой" УК РФ.