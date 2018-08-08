Хозяин постройки понимал, что она опасна для окружающих, но никаких мер не предпринял

Хозяин постройки понимал, что она опасна для окружающих, но никаких мер не предпринялЗа гибель 6-летней девочки под завалами обрушившейся стены ответит пожилой владимирец. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.Пожар на участке в селе Бабаево Собинского района произошел еще в 2009 году. Огнем были уничтожены все постройки, на территории остались только часть кирпичной кладки, остатки сруба и поврежденный гараж. Хозяин участка сам разбирал завалы и спустя несколько лет заметил, что стена гаража пошла трещинами и наклонилась. На участок (он так и не был огорожен) частенько забегали дети, да и сам хозяин не отрицал, что разрешал местным подросткам собирать у себя в огороде яблоки. Утром 2 мая этого года произошла трагедия – стена гаража обрушилась на маленькую девочку, гулявшую на участке. Ребенок погиб на месте.«Мужчина осознавал, что по закону несет ответственность за содержание земельного участка и всех расположенных на нем построек, но проявлял самонадеянность. Обвиняемый пояснил следователю, что сначала предполагал, что прошедшей зимой гараж развалится под тяжестью снега, а увидев, что строение выстояло, подумал, что и летом с ним ничего не случится», - рассказали в СК.В ведомстве напомнили, что за последние несколько лет в регионе на заброшенных, аварийных объектах пострадало семеро подростков, четверо детей погибло.