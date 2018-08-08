Регион является одним из лидеров событийного туризма страны

Регион является одним из лидеров событийного туризма страныВладимирская область вошла в число номинантов премии журнала «National Geographic Traveler Awards», сообщает администрация региона.Область поборется за победу в категории «Российский гастрономический туризм».«Попасть в номинацию популярного конкурса нам помогли многочисленные гастрономические фестивали, которые регулярно проводятся в области уже много лет подряд, в том числе День Калача в Муроме, «Вишневый спас» во Владимире, «МедовухаФест» и Международный Праздник огурца в Суздале. Последний вместе с фестивалем агротуризма «Сырмарка» в Петушинском районе, по рейтингу аналитического агентства ТурСтат, вошли в ТОП-10 самых популярных гастрономических фестивалей России июля 2018 года», - говорят в администрации.Проголосовать можно на до 5 октября включительно.