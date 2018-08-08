В Сети появилось видео, как имам и вместе с ним другие верующие продолжают молиться, держась за стены. Предположительно, видео было снято во время разрушительного землетрясения в Индонезии в первых числах августа. Ранее сообщалось, что на острове Ломбок его жертвами стали почти сто человек.

В Сети появилось видео, как имам и вместе с ним другие верующие продолжают молиться, держась за стены. Предположительно, видео было снято во время разрушительного землетрясения в Индонезии в первых числах августа.Ранее сообщалось, что на острове Ломбок его жертвами стали почти сто человек, больше двухсот были ранены.В те страшные дни тысячи людей, в том числе иностранные туристы, были в панике – их экстренно эвакуировали с пляжей, которые еще недавно считались райскими местами для отдыха.