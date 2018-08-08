Астраханская прокуратура начала проверку деятельности одного из частных детских садов, где воспитатели связывали малышей простынями во время тихого часа. Министр образования региона Виталий Гутман уже пообещал усилить контроль за всеми учреждениями дошкольного образования, хотя сотрудники детсада назвали обнародованное видео происками конкурентов.

Астраханская прокуратура начала проверку деятельности одного из частных детских садов, где воспитатели связывали малышей простынями во время тихого часа. Министр образования региона Виталий Гутман в беседе с ТАСС пообещал усилить контроль за всеми учреждениями дошкольного образования, хотя сотрудники детсада назвали обнародованное видео "происками конкурентов".На кадрах видно воспитанников ясельной группы, лежащих по двое в детских кроватях, при этом у большинства из них туго связаны руки. Тревогу забила мама двухлетней девочки, которая перестала узнавать своего ребенка после посещения детсада. Затем в учреждение устроилась ее знакомая, но после первого же дня призвала забрать оттуда девочку."Моя подруга попросила знакомую няню проведать мою малышку. Та нашла ее и была шокирована. Без лишних слов быстро сделала фотографию. Детей в комнате находилось 12-15. Они лежали в детских кроватках по двое. "Валетом". Дети были связаны пеленками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину. В комнате было душно, сплит-системы не работали, просто были открыты окна", — рассказала женщина.В самом детсаду назвали запись "провокацией, связанной с происками конкурентов". По словам представителей учреждения, кадры были сделаны новой сотрудницей, проработавшей в итоге всего один день. Руководство решило обратиться с заявлением в прокуратуру, которая, впрочем, уже начала проверку после полученной от родителей жалобы.В настоящее время частный детский сад продолжает работать, его посещают 35 воспитанников.