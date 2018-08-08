Среди пришедших на праздник разыграют гироскутер

Среди пришедших на праздник разыграют гироскутерВсе спортивные площадки Дня физкультурника (его отмечают во вторую субботу августа) во Владимире будут бесплатными, сообщает пресс-служба администрации города.Общегородской летний спортивный праздник, по традиции, пройдет на стадионе «Лыбедь». Начнется он в 13.00 парадом воспитанников городских спортивных школ и зажжением «Олимпийского огня».В программе - городской турнир по мини-футболу, футбольный турнир с участием сборных команд мэрии и ветеранов клуба «Торпедо». Также будут работать специальные площадки, где любой желающий сможет продемонстрировать свое искусство владения мячом и сдать нормативы комплекса ГТО.Будут соревнования по быстрым шахматам и русским шашкам, настольному теннису, городкам и дартсу. Владимирцы смогут поучаствовать в открытой тренировке по рэгби, мастер-классах по йоге и фитнесу, попробовать себя в бамперболле и кроссфите.«Учитывая, что синоптики прогнозируют на 11 августа очень жаркую погоду, оргкомитет предусмотрел для участников Дня физкультурника шатры и помещения, где можно будет укрыться от зноя», - отмечают в мэрии.Отметим, что на празднике состоится розыгрыш бесплатной спортивной лотереи, главным призом которой на этот раз станет гироскутер.