Участники команд Клуба веселых и находчивых сами знают
границы шутки, им не нужна цензура. Член жюри и один из основателей клуба Юлий
Гусман рассказал о секретах кухни КВН.
Участники команд Клуба веселых и находчивых сами знают
границы шутки, им не нужна цензура. Член жюри и один из основателей клуба Юлий
Гусман рассказал о секретах кухни КВН.
Председатель жюри КВН разоткровенничался с журналистами
накануне своего 75-летия. Юлий Гусман – не только строгий, но справедливый
судья, он также режиссер и театральный постановщик, общественный деятель.
Гусман напомнил, что в жюри КВН он заседает уже много лет.
Он признает, что клуб – это заслуга Александра Маслякова и его команды. А
работа у них тяжелая – ребята из регионов, как правило, приезжают сырыми.
"И речь не о цензуре, потому что цензуры нет – все
знают границы шутки. И всегда знали. Простите мне несвойственный пафос – когда
поступают на гранильную фабрику алмазы, это будут мутные камни, цвет которых
нельзя угадать", – заявил Гусман в интервью "Комсомольской правде".
Режиссер подчеркнул, что пролезть в КВН по блату на его
памяти никто даже и не пытался. Гусман утверждает, что даже разговоров таких не
пытались начинать. И тем более Александр Масляков никогда не говорил жюри перед
игрой, какая команда должна победить.
Председатель кавээновского жюри признался, что в жизни и в
работе ему очень помогают познания в психиатрии. Он в свое время 3,5 года
провел в сумасшедшем доме. "Не
подумайте плохого, я там диссертацию писал. А психиатрия, психология мне очень
помогают. Иногда прочтешь чью-то статью, посмотришь передачу и думаешь: этим
людям нужен психиатр", – отметил Гусман.
Режиссер подчеркивает, что увлечение КВН замечательно. Понятно, что не все станут
Гариками Харламовыми и Мишами Галустянами. Но в КВН будут участвовуют не только
для популярности и для того, чтобы похохмить. Главное – для того, чтобы
чувствовать себя командой, уверен Гусман.