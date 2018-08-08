Участники команд Клуба веселых и находчивых сами знают границы шутки, им не нужна цензура. Член жюри и один из основателей клуба Юлий Гусман рассказал о секретах кухни КВН.

Участники команд Клуба веселых и находчивых сами знаютграницы шутки, им не нужна цензура. Член жюри и один из основателей клуба ЮлийГусман рассказал о секретах кухни КВН.Председатель жюри КВН разоткровенничался с журналистаминакануне своего 75-летия. Юлий Гусман – не только строгий, но справедливыйсудья, он также режиссер и театральный постановщик, общественный деятель.Гусман напомнил, что в жюри КВН он заседает уже много лет.Он признает, что клуб – это заслуга Александра Маслякова и его команды. Аработа у них тяжелая – ребята из регионов, как правило, приезжают сырыми."И речь не о цензуре, потому что цензуры нет – всезнают границы шутки. И всегда знали. Простите мне несвойственный пафос – когдапоступают на гранильную фабрику алмазы, это будут мутные камни, цвет которыхнельзя угадать", – заявил Гусман в интервью .Режиссер подчеркнул, что пролезть в КВН по блату на егопамяти никто даже и не пытался. Гусман утверждает, что даже разговоров таких непытались начинать. И тем более Александр Масляков никогда не говорил жюри передигрой, какая команда должна победить.Председатель кавээновского жюри признался, что в жизни и вработе ему очень помогают познания в психиатрии. Он в свое время 3,5 годапровел в сумасшедшем доме. "Неподумайте плохого, я там диссертацию писал. А психиатрия, психология мне оченьпомогают. Иногда прочтешь чью-то статью, посмотришь передачу и думаешь: этимлюдям нужен психиатр", – отметил Гусман.Режиссер подчеркивает, что увлечение КВН замечательно. Понятно, что не все станутГариками Харламовыми и Мишами Галустянами. Но в КВН будут участвовуют не толькодля популярности и для того, чтобы похохмить. Главное – для того, чтобычувствовать себя командой, уверен Гусман.