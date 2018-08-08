Забирала зарплату себе. Сотрудницу госучреждения города Александрова обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, женщина присваивала себе чужие зарплаты, пока вела бухгалтерский учёт центра социального обслуживания населения. В реестре заработной платы обвиняемая меняла реквизиты сотрудников на свои и указывала личный банковский счет.

Забирала зарплату себе. Сотрудницу госучреждения города Александрова обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, женщина присваивала себе чужие зарплаты, пока вела бухгалтерский учёт центра социального обслуживания населения. В реестре заработной платы обвиняемая меняла реквизиты сотрудников на свои и указывала личный банковский счет. По версии следствия, таким образом женщина незаконно обогатилась более чем на 265 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело чиновницы передано в суд. Прокуратура отмечает, что причинённый ущерб мошенница уже возместила в полном объёме.