Земельные участки - в собственность, бесплатно. Такой подарок облпарламент преподнёс труженикам села. Поправки в закон внесли на очередном заседании ЗС. Бесплатно в собственность получить земельные участки теперь могут работники сельхозорганизаций, а также - медики, педагоги и работники соцкультбыта, работающие на селе. Главное, проживать в сельской местности не менее года и нуждаться в улучшении жилищных условий.

Земельные участки - в собственность, бесплатно. Такой подарок облпарламент преподнёс труженикам села. Поправки в закон внесли на очередном заседании ЗС. Бесплатно в собственность получить земельные участки теперь могут работники сельхозорганизаций, а также - медики, педагоги и работники соцкультбыта, работающие на селе. Главное, проживать в сельской местности не менее года и нуждаться в улучшении жилищных условий. По мнению председателя ЗС Владимира Киселёва, закон даёт гражданам дополнительные возможности для улучшения жилищных условий, а для кого-то станет хорошим стимулом закрепиться на своей малой Родине. Кроме тог, депутаты снизили выкупную стоимость земли, которая находится в аренде у граждан. Речь идёт об участках в областной собственности или госсобственность на которые не разграничена. Работа над законопроектом началась по просьбам граждан. Люди жаловались, что нынешние ставки - 60% от кадастровой стоимости для граждан и 100% для предпринимателей - слишком высоки. Новый закон о снижении цены разработан по инициативе губернатора. Для собственников зданий и сооружений, расположенных на участке, документ предусматривает снижение ставки со 100% до 50% от кадастровой стоимости арендуемого участка, а для граждан - с 60% до 25%. Земельные каникулы продлятся до 1 января 2022 года. Киселёв отметил, что снижение выкупной стоимости земли не только поможет жителям, но и положительно скажется на наполняемости местных бюджетов, поскольку доходы от продажи земельных участков пойдут в казну муниципалитетов.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "До сегодняшнего дня была достаточно высокая выкупная цена, для предприятий она составляла порядка 100 % от кадастровой стоимости, для граждан - 60%. Единицы жителей села единицы организаций выкупали эту землю. С одной стороны в местные бюджеты не поступали деньги, с другой стороны ни граждане, ни организации не могли выкупить эту землю в собственность".