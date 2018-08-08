Слабое звено самого смертоносного заболевания нашли немецкие
ученые. Специалисты Института изучения старения имени Лейбница в Йене выявили
белок в организме женщин, воздействие на который спасет их от рака груди.
Слабое звено самого смертоносного заболевания нашли немецкие
ученые. Специалисты Института изучения старения имени Лейбница в Йене выявили
белок в организме женщин, воздействие на который спасет их от рака груди.
Развитие смертельной формы рака груди связана с повышенной
активностью белка TRPS1. Он способен убивать клетки иммунной системы, которые
она производит для борьбы с патогенами.
Рак молочной железы – наиболее опасный вид злокачественных
опухолей у женщин. Ежегодно от этого заболевания умирает больше 520 тысяч представительниц
слабого пола. Врачи различают три вида рака груди:
эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2– положительный и
трижды негативный рак. Последний труднее всего поддается лечению, и именно на
него должен воздействовать предложенный исследователями метод.
"Белок TRPS1 является антагонистом YAP – белка,
контролирующего размер органов: он подавляет активность некоторых компонентов
пути Hippo в клетках рака", – приводит пояснение медиков MedicalXpress.
По словам ученых, повышенное содержание белка в тканях
организма подавляет деятельность здоровых клеток и серьезно снижает шансы на
успех в лечении. Избавить женщин от печальной участи должен препарат, который
позволит воздействовать на TRPS1 и прекращать его активную выработку организмом.
Ранее Dni.Ru писали о том, что раковые клетки можно усыпить. Препарат, подавляющий развитие опухоли, разработали австралийские ученые.
Полученное исследователями вещество воздействует на белки KAT6A и KAT6B, которые играют важную роль в развитии раковой клетки. Он был испытан на лабораторных крысах с раком крови и в четыре раза продлил им жизнь. Кроме того, препарат предотвратил рост и распространение пораженных клеток.