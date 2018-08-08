Слабое звено самого смертоносного заболевания нашли немецкие ученые. Специалисты Института изучения старения имени Лейбница в Йене выявили белок в организме женщин, воздействие на который спасет их от рака груди.

Слабое звено самого смертоносного заболевания нашли немецкиеученые. Специалисты Института изучения старения имени Лейбница в Йене выявилибелок в организме женщин, воздействие на который спасет их от рака груди.Развитие смертельной формы рака груди связана с повышеннойактивностью белка TRPS1. Он способен убивать клетки иммунной системы, которыеона производит для борьбы с патогенами.Рак молочной железы – наиболее опасный вид злокачественныхопухолей у женщин. Ежегодно от этого заболевания умирает больше 520 тысяч представительницслабого пола. Врачи различают три вида рака груди:эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2– положительный итрижды негативный рак. Последний труднее всего поддается лечению, и именно нанего должен воздействовать предложенный исследователями метод."Белок TRPS1 является антагонистом YAP – белка,контролирующего размер органов: он подавляет активность некоторых компонентовпути Hippo в клетках рака", – приводит пояснение медиков MedicalXpress.По словам ученых, повышенное содержание белка в тканяхорганизма подавляет деятельность здоровых клеток и серьезно снижает шансы науспех в лечении. Избавить женщин от печальной участи должен препарат, которыйпозволит воздействовать на TRPS1 и прекращать его активную выработку организмом.Ранее Dni.Ru писали о том, что раковые клетки можно усыпить. Препарат, подавляющий развитие опухоли, разработали австралийские ученые.Полученное исследователями вещество воздействует на белки KAT6A и KAT6B, которые играют важную роль в развитии раковой клетки. Он был испытан на лабораторных крысах с раком крови и в четыре раза продлил им жизнь. Кроме того, препарат предотвратил рост и распространение пораженных клеток.