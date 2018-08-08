Потерпевший оценил материальный ущерб в почти 50 тысяч рублей.

6 августа текущего года следственным отделом ОМВД России по Юрьев - Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В полицию с заявлением обратился 36-летний житель города Москвы, который пояснил, что приехал в свой дачный дом и обнаружил пропажу мотоблока стоимостью более 49 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что следов взлома он не обнаружил.Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что у одного из соседей, который периодически помогал ему по строительству, хранился запасной ключ от его дома. Оперативники установили местонахождение предполагаемого подозреваемого и допросили его.24-летний местный житель дал признательные показания. Фигурант рассказал, что иногда помогал соседу, за что получал денежное вознаграждение. Однако, выполнив в очередной раз работу, он посчитал, что получил за это недостаточно денег. Недостающую сумму фигурант решил компенсировать принадлежащим соседу мотоблоком.Зная, что владелец отсутствует, местный житель, воспользовавшись имевшимся ключом, похитил имущество.Мотоблок изъят и возвращен владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.