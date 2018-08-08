Потерпевший оценил материальный ущерб в почти 50 тысяч рублей.
6 августа текущего года следственным отделом ОМВД России по Юрьев - Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
В полицию с заявлением обратился 36-летний житель города Москвы, который пояснил, что приехал в свой дачный дом и обнаружил пропажу мотоблока стоимостью более 49 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что следов взлома он не обнаружил.
Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что у одного из соседей, который периодически помогал ему по строительству, хранился запасной ключ от его дома. Оперативники установили местонахождение предполагаемого подозреваемого и допросили его.
24-летний местный житель дал признательные показания. Фигурант рассказал, что иногда помогал соседу, за что получал денежное вознаграждение. Однако, выполнив в очередной раз работу, он посчитал, что получил за это недостаточно денег. Недостающую сумму фигурант решил компенсировать принадлежащим соседу мотоблоком.
Зная, что владелец отсутствует, местный житель, воспользовавшись имевшимся ключом, похитил имущество.
Мотоблок изъят и возвращен владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.