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( г. Собинка)Ещё год назад на этом месте был парковочный карман. А теперь, чтобы попасть к своим авто, людям приходится перелазить через забор. Ограждение, по решению суда, после прокурорской проверки поставили местные чиновники. Цель преследовали благую – безопасность детей. Ведь рядом с этим многоквартирным домом находится школа. "Но почему бы не освободить хотя бы один пролёт, по середине, – возмущается Светлана Малышева, - чтобы жильцы и спецтехника могли свободно подъезжать к дому".Светлана Малышева, житель дома № 22 по ул. Родниковская: "Необходимость, и сильная, в открытии пролёта между 4 и 5 подъездом. 4,20 по ГОСТУ, 4,20 метра. Чтобы проезжали машины спецслужб, и чтобы им можно было разъехаться. Ни такси, ни скорая никто к нам не подъезжает, особенно в зимнее время".Напротив дома у жильцов парковка. И теперь на пути людей к автомобилям - препятствие. Чтобы забор обойти - нужно потратить уйму времени, потому что конца и края ему не видно.Виктор Шереметьев, житель дома № 22 по ул. Родниковская: "Надо решить вопросы, хотя бы два прогона на этот дом сделать. Подойти к машинам нельзя, мы машины все убрали с дороги. Сами автовладельцы сделали стоянку. Выход должен быть, разобрать, сделать подход к дороге. Прыгаем, как сайгаки".Чтобы переходить проезжую часть по правилам, в конце забора установили пешеходный переход. Он как раз ведёт детей к школе. Но со стороны дома "зебра" упирается в старые деревья. По словам жителей, местные чиновники обещали спилить эти берёзы ещё весной.Светлана Малышева, житель дома № 22 по ул. Родниковская: "У которой этой зимой макушка рухнула, висела два месяца, хорошо никого не задавила. Корни - как только обледенение, дождь - все падают. Зимой упала женщина – сломала руку. Упал мужчина, идёт хромает, я ему помогла встать. Все плюются, ругаются".В Собинской администрации пообещали в очередной раз выйти с проверкой к 22 дому на Родниковской и уже осенью произвести вырубку опасных деревьев. Что же касается забора, он и дальше будет сплошным, заявили чиновники.Андрей Ухов, заместитель главы администрации г. Собинка: "Разрыв в этом заборе администрация в данный момент не планирует делать. По какой причине? Потому что вот в данный момент никакого смысла в этом не видим. Если вопрос идёт о заезде спецтехники, спецтранспорта – пожар, скорая, то они могут заехать и с одного торца дома, и с другого. Тот разрыв, о котором говорят жители, спецтехнике там не развернуться и не въехать".На сплошной забор, который мешает подойти к машинам, собственники хотели пожаловаться в жилиспекцию, но там дали понять - в законности установки этого забора должна разбираться прокуратура. В надзорном органе заверили – забор установлен по всем нормативам. Никто не хотел усложнять жизнь собственникам восьмиподъездного дома. Забор здесь нужен для того, чтобы у школьников не было соблазна перебегать дорогу в неположенном месте. Жизнь детей важнее "хотелок" взрослых.