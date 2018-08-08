Актриса Алина Алексеева показала роскошное тело. Девушка опубликовала снимки с отдыха.
Актриса Алина Алексеева показала роскошное тело. Девушка опубликовала снимки с отдыха.
Алина прославилась благодаря роли Ленки в сериале "Ольга".
Благодаря яркой внешности Алексеева моментально запомнилась и полюбилась
публике.
Особенно много у нее поклонников мужчин. Фигура красотки,
напоминающая песочные часы, не оставляет никого равнодушным. Красивое тело
артистка приобрела благодаря любимому увлечению – стрипдансу.
В своем Instagram Алина опубликовала снимок. Она позирует на
берегу залива в откровенном бикини. Пышные формы артистки восхитили фанатов. "Лучше на безопасных местах позируйте, жаль терять
такую красоту😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Ты просто бомба!!!!))", "У тебя идеальная
фигура 😳👙", "Красивая
грудь", "Очень хорошенькая)", "Очень женственная фигура",
– писали возбужденные пользователи соцсети в комментариях. Отметим, что среди них было множество мужчин.
Отметим, что ранее Алексеева была фетиш-моделью. Она облачалась
в тугие корсеты, чулки и туфли на шпильках фотографировалась в таком виде и
выставляла снимки в Сети. Со временем девушку заметили, Алина даже украсила
обложку специализированного
журнала. Будущая звезда была поклонницей Диты Фон Тиз, и имитировала
некоторые ее образы.
Сейчас Алексеева так много снимается в кино, что времени на
увлечения у нее нет. Также артистка недавно открыла собственный ресторан,
который специализируется на приготовлении мяса.