Марина Федункив постоянно троллила Ольгу Бузову, глумилась над ней и подшучивала. Но в последнее время что-то изменилось.

Марина Федункив постоянно троллила Ольгу Бузову, глумилась над ней и подшучивала. Но в последнее время что-то изменилось."Я стала добрее, даже Олю Бузову перестала чуханькать в Интаграмме, потому что мне ее искренне жалко, – пояснила Марина. – Поначалу да, стебалась над ней, но сейчас ее творчество несет какой-то болезненный характер. Оля все делает ради одного человека – ради мужа, который ее бросил. Она до сих пор пытается ему что-то доказать! И доказывает своей репутацией. Мне жаль, что она, наверное, в нашей стране замуж никогда не выйдет".Марина объяснила, почему она так считает: "Все мы понимаем, что "шоу" – ключевое слово! А я спрашивала у обычных парней, хотели бы они такую девочку, как Оля? Успешную, с деньгами. Никто не хочет. Поэтому пока не найдется тот человек, которого она полюбит с той же силой, как этого Тарасова, боюсь, это вообще может закончиться психушкой. Сойдет с ума. Не дай бог, конечно, но я искренне переживаю".Причина этого, по мнению Марины, в окружении, живущей за счет Бузовой. "Ей просто накидывают разные трешовые идеи, говорят: "Ты богиня, сделай то, сделай это", – она и хватается за все. А что быстро вспыхивает, то быстро и гаснет. Что она будет делать, когда это все уйдет?", – задает риторический вопрос Федункив.Впрочем, есть у нее и рецепт того, как можно спасти несчастную Бузову. "Ей нужно время, чтобы произошла некоторая переоценка ценностей, щелчок в голове. Наверняка были люди, которые пытались ей помочь, но она вряд ли им поверила, думал, что они ей просто завидуют", – цитирует Федункив журнал