Об этом сообщил депутат Дмитрий Чижов.

На Красносельском пруду во Владимире установили обновленные домики для уток, которые ежегодно убирают на зиму и ремонтируют. Об этом депутат Дмитрий Чижов, отметив, что «утиные шале» не только служат укрытием для птиц, но и украшают территорию.Работы по установке домиков провели сотрудники МКУ «Зеленый город». По словам Чижова, благоустройство Красносельского пруда, который является любимым местом отдыха горожан, проводится постоянно. Так, в прошлом году там высадили почти 40 туй, а также ели, березы и клены.В ближайших планах — строительство помостов у воды и установка новых качелей, а также продолжение озеленения.