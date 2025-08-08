Михаила Максюков погиб в ДТП 7 августа.

Завтра, 9 августа, в Гусь-Хрустальном пройдет прощание с председателем комитета Законодательного Собрания Владимирской области Михаилом Максюковым.Церемония состоится в Свято-Троицком Храме по адресу: ул. Люксембургская, 3. С 11:30 до 12:30 будет проходить прощание, после чего состоится отпевание.Ранее мы о ДТП, которое произошло 7 августа на трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе. Автомобиль Михаила Максюкова выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От полученных травм депутат скончался на месте.