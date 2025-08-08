Путь к памяти предков через лужи и грязь. В Собинском муниципальном округе жители деревни Омофорово уже несколько лет жалуются на дорогу к местному кладбищу. В дождливую погоду территория

Путь к памяти предков через лужи и грязь. В Собинском муниципальном округе жители деревни Омофорово уже несколько лет жалуются на дорогу к местному кладбищу. В дождливую погоду территория вокруг некрополя превращается в непроходимое месиво. Иван Мининков, житель д. Гнусово В конце июня месяца я похоронил брата, погибшего на СВО. И шесть крепких мужчин с трудом