Во Владимире продолжаются работы по благоустройству присоединенных территорий. На юго-востоке от областной столицы находится деревня Шепелёво. Там сейчас идет первый этап развития

Во Владимире продолжаются работы по благоустройству присоединенных территорий. На юго-востоке от областной столицы находится деревня Шепелёво. Там сейчас идет первый этап развития инфраструктуры. Подрядчик сообщает, что благоустройство дороги, тротуаров и коммуникаций на площади 642 квадратных метра планируется завершить к 23-му октября. На данный момент выполнено уже 80% работ. Валерий Михеев, главный инженер ООО ДСК «Автобан»