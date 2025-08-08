Ипотечный рынок во Владимирский области сократился вдвое. Об этом рассказали во владимирском отделении Банка России. Речь идет о первом полугодии 2025 года. Подобное замедление специалисты

Ипотечный рынок во Владимирский области сократился вдвое. Об этом рассказали во владимирском отделении Банка России. Речь идет о первом полугодии 2025 года. Подобное замедление специалисты связывают с высокими процентными ставками, а также с завершением действия льготных ипотечных программ. Антон Завойстый, управляющий владимирского отделения Банка России За этот период было выдано около 2 500 кредитов почти