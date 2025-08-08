Во втором квартале 2025 года через СБП россияне перевели рекордные 4,6 млрд операций..

По итогам второго квартала 2025 года количество и объем входящих переводов в банк увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.По данным Банка России, во втором квартале 2025 года через СБП россияне перевели рекордные 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей, что на 62% больше, чем год назад.Для людей переводы через СБП стали одним из ключевых инструментов транзакций между частными лицами и компаниями за счет удобства, скорости и минимальных комиссий.«Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность - во втором квартале наши клиенты оплатили товары и услуги на сумму вдвое больше, чем год назад. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.