Встречаются два друга 1ый и 2ой.
1ый: Я тебе должен кое-что рассказать, не могу в себе это держать - я переспал с твоей женой...
2ой: Ну и что?
1ый: Ну как, ну и что? Разведись с ней ...
2ой: Зачем?
1ый: Ну как, зачем? Она же со всем подъездом переспала...
2ой: Ну и что?
1ый: Ну как, ну и что? Разведись с ней ...
2ой: Зачем?
1ый: Ну как, зачем? Она же со всеми твоими друзьями переспала ...
2ой: Ну и что?
1ый: Ну как, ну и что? Разведись с ней ...
2ой: Зачем?
1ый: Ну как, зачем? К ней же очереди стоят ...
2ой: Ну и что?
1ый: Ну как, ну и что? Разведись с ней ...
2ой: Зачем, чтобы в очереди стоять?
