На Красносельском пруду вновь появились домики для уток. Эти уютные шале стали уже привычной частью благоустроенного пространства и символом заботы о природе – здесь находят укрытие утиные семьи с птенцами. По информации администрации города Владимира, домики ставят ежегодно по инициативе жителей и депутата Совета народных депутатов Дмитрия Чижова. На зиму конструкции убирают, а весной возвращают