В Коврове на здании детского сада №32 «Пчёлка» обновили крышу.

В Коврове на здании детского сада №32 «Пчёлка» обновили крышу. Об этом в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.На ремонтные работы из городского бюджета было выделено более 1,8 млн рублей. Сотрудники подрядной организации демонтировали старую кровлю, а взамен установили долговечную металлическую крышу.Как отметил парламентарий, все работы выполнены в соответствии с современными требованиями. В частности, специалисты обновили слуховые окна и вентиляционные каналы, а также установили задержатели снега, обеспечивающие безопасность эксплуатации здания в зимний период.Кроме того, по проекту на входе в ясельные группы реконструировали крыльцо.«Наша задача к 2030 году привести все школы, детские сады и колледжи в стране в нормативное состояние. Наши дети должны учиться и проводить детство в красивых и безопасных зданиях. Работаем дальше!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.