В Коврове возбуждено уголовное дело по факту гибели работника сельскохозяйственного предприятия. Трагедия произошла 1 августа 2025 года на одной из ферм района. Мужчина 1967 года рождения получил смертельную травму при выполнении трудовых обязанностей – об этом сообщили в Следственном комитете по Владимирской области. По предварительным данным, сотрудник занимался уборкой в помещении фермы и проходил мимо