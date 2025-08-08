Молодежный форум Путь Победы: курский фактор начал работу в Курской области, он приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие стартовало 7 августа, оно продлится до 10 августа, форум приурочен к 80-летию Победы и 30-летию организации Объединенный центр МОНОЛИТОрганизатором выступает МОНОЛИТ, получивший в 2025 году поддержку Фонда президентских грантов для сохранения исторической памяти.Среди партнеров форума – правительство Курской области, областная Дума, Российское военно-историческое общество и Дворец пионеров и школьников Курска. Форум объединил около 250 участников из Курской области, ЛНР и Белоруссии. В течение пяти дней молодежь будет изучать историю Великой Отечественной войны, знакомиться с подвигами героев-антифашистов и обсуждать задачи по возвращению к мирной жизни после СВО.Зампредседателя Курской областной Думы Константин Комков подчеркнул в приветственном слове, что форум стал знаковым событием для региона и страны.Мероприятие объединило лучших представителей молодежи, экспертов, наставников и героев нашего времени. Здесь рождаются идеи, которые помогут воспитывать новое поколение граждан, преданных своей Родине и готовых к вызовам современности, – добавил он.В рамках форума запланированы дискуссии, образовательные интенсивы, экскурсии по памятным местам Курской дуги, встречи с участниками СВО, турнир управленческих решений и празднование 30-летия МОНОЛИТ. Главная цель – внедрение современных технологий патриотического воспитания, укрепление исторической памяти и подготовка молодежи к ответственным вызовам.