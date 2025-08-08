Жители Мурома столкнулись с длительным отсутствием горячей воды: свыше 13 тысяч человек на улицах Заводской, Октябрьской, Советской, Карла Маркса, Мечникова, Льва Толстого и других остались

Жители Мурома столкнулись с длительным отсутствием горячей воды: свыше 13 тысяч человек на улицах Заводской, Октябрьской, Советской, Карла Маркса, Мечникова, Льва Толстого и других остались без нее более чем на 15 дней, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Причиной стала несвоевременная реализация графика летнего профилактического ремонта, за который отвечал «Владимиртеплогаз». Как сообщили в надзорном ведомстве,