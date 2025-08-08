Информация передана в администрацию города для принятия мер.

«Народный фронт» совместно с Роспотребнадзором провели рейд по рынкам Владимира и прилегающим к ним улицам, и выявили точки несанкционированной торговли фруктами и овощами. Как оказалось, большинство продавцов работают без разрешений и необходимых документов.Проверки прошли на улице Егорова, возле рынка «Восток», а также на улице Сакко и Ванцетти. В ходе рейда из примерно 30 продавцов опросить удалось только шестерых, остальные быстро свернули свои точки, увидев комиссию.Выяснилось, что у 95% из опрошенных нет ни разрешений на торговлю, ни сертификатов качества, ни медицинских книжек. Наиболее проблемной оказалась территория на улице Сакко и Ванцетти, где овощи и фрукты продавались с грубыми нарушениями условий хранения.