Владимирский государственный университет (ВлГУ) занял 15-е место в Национальном рейтинге университетов по направлению «Образование». Эксперты высоко оценили качество образовательных программ, работу с абитуриентами и научно-методическую деятельность преподавателей.В общем рейтинге 2025 года университет поднялся до 76-го места, показав значительный прогресс по всем ключевым направлениям, глава города Владимира Дмитрий Наумов.Также в этом году ВлГУ зафиксировал высокий конкурс среди абитуриентов. По состоянию на 1 августа было подано 24 тысячи заявлений на все уровни образования, что на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Завтра будут подписаны первые приказы о зачислении.