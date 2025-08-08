Владимирская область присоединилась к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». 6 августа сотрудники владимирской полиции, а также члены Общественного совета при УМВД России по

Владимирская область присоединилась к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». 6 августа сотрудники владимирской полиции, а также члены Общественного совета при УМВД России по Владимирской области вместе с коллегами из городского Управления МВД России и волонтерами регионального отделения «Движение первых» провели массовую зарядку в Центральном парке Владимира. Побывав на мероприятие, горожане от мала до велика получили