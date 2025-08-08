С 16 августа троллейбус № 5 во Владимире начнет ходить по новому маршруту. Теперь он будет доезжать до улицы 3-я Кольцевая, используя автономный ход. Об этом сообщили в администрации города. По

С 16 августа троллейбус № 5 во Владимире начнет ходить по новому маршруту. Теперь он будет доезжать до улицы 3-я Кольцевая, используя автономный ход. Об этом сообщили в администрации города. По пути троллейбус будет проходить через остановки «ул. Нижняя Дуброва», «ул. Сперанского» и «Детская поликлиника». Через остановку «ул. Фатьянова» маршрут больше ходить не будет. Прокомментируйте