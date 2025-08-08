За последние три года в школы региона пришли 833 педагога

Во Владимирской области ищут способы решить проблему дефицита педагогических кадров. По словам министра образования Светланы Болтуновой, сейчас школам не хватает чуть более 200 учителей, пишет «».Для привлечения новых специалистов власти региона: открыли Муромский государственный педагогический институт, развивают проект «Педагогический туризм» для привлечения учителей из других регионов, предлагают льготы и преференции для педагогов, активно привлекают студентов-целевиков.За последние три года в школы региона пришли 833 педагога, но около 20% из них уволились. Власти стремятся увеличить процент закрепляемости кадров в системе образования.