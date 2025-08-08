Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В Ковровском районе Владимирской области возбуждено уголовное дело после гибели 58-летнего работника сельхозпредприятия. Подробности рассказали в СУ СК РФ по региону.По предварительным данным, мужчина, убирая в коровнике, случайно попал в шнековый транспортер для удаления навоза. От полученных травм он скончался в больнице.Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, изъята документация по охране труда. Ведется расследование по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека.