В результате протестов, вспыхнувших в иракской Басре, число пострадавших возросло до 45, два человека погибли. Такие данные появились в заявлении представителя министерства здравоохранения Ирака Сейфа аль-Бадра.

В результате протестов, вспыхнувших в иракской Басре, число пострадавших возросло до 45, два человека погибли. Такие данные появились в заявлении представителя министерства здравоохранения Ирака Сейфа аль-Бадра.Ранее телеканал Al Arabiya сообщал о гибели одного человека и об 11 раненых.Как уточняется, 21 человек получил пулевые ранения, один пострадал от удушья и 23 получили другие ранения. двое пострадавших – сотрудники сил безопасности.Вечером 6 сентября демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических движений и партий, а 7 сентября – иранское консульство и один из президентских дворцов, расположенных в центре города. Также протестующие смогли проникнуть на территорию нефтяного месторождения "Западная Курна – 2" и избили сотрудников полиции. Работники предприятия не пострадали, передает РИА Новости. 8 сентября парламент Ирака проведет чрезвычайное заседание в связи с протестами, которые охватили Басру.Демонстрации, проходящие в городе с начала этой недели, выливаются в столкновения с силовиками. Армейские части, которым было поручено навести порядок в Басре, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие.