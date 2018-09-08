В пятницу, 7 сентября, американский музыкант Мак Миллер скончался в возрасте 26 лет от передозировки наркотиками в своем доме в долине Сан-Фернандо на юге штата Калифорния, США.

В пятницу, 7 сентября, американский музыкант Мак Миллер скончался в возрасте 26 лет от передозировки наркотиками в своем доме в долине Сан-Фернандо на юге штата Калифорния, США. Об этом сообщает новостной портал TMZ.Как уточняется, медики прибыли в дом рэпера после звонка его друга и констатировали смерть исполнителя. Долгое время Мак Миллер страдал от наркотической зависимости, напоминает ТАСС. В мае 2018 года после разрыва с поп-звездой Арианой Гранде полиция арестовала его за то, что Мак Миллер скрылся с места ДТП в состоянии наркотического опьянения.Малкольм Джеймс МакКормик, более известный под псевдонимом Мак Миллер – американский композитор, хип-хоп исполнитель, продюсер. Рэпер прославился после того, как в 2011 году клип на его композицию Donald Trump в сервисе YouTube собрал почти 102 миллиона просмотров.