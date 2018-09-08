Творческий вечер Ирины Аллегровой на конкурсе молодых исполнителей Новая волна в Сочи должен был стать кульминацией волшебного праздника, придуманного Игорем Крутым. Но все едва не сорвалось.

Творческий вечер Ирины Аллегровой на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи должен был стать кульминацией волшебного праздника, придуманного Игорем Крутым. Но все едва не сорвалось.Накануне отлета на Черноморское побережье страны певица серьезно заболела. Даже на вопросыжурналистов отвечала с трудом: "У меня сильная простуда илигрипп, я в лежащем режиме. Лежу с температурой уже три дня и потихонечкуначинаю поправляться". Из-за недомогания она даже не участвовала в концерте по случаю Дня города в подмосковном Одинцово.А на "Новой волне" ее ждали новые приключения. Над всероссийской здравницей сейчас проходит грозовой фронт, идут ливневые дожди. И самолету с Императрицей российской эстрады посадку в Сочи запретили – он ушел на посадку в аэропорт Краснодара. Там Аллегрова провела несколько часов. В итоге на репетиию своего творческого вечера не успела."Я вся больная, с трудом встала с постели", – пояснила артистка, появившись в New Wave Hall лишь за несколько минут до начала концерта. Зато на сцене она блистала – спела и "Императрицу", и "Странника", выступала в дуэтах и с академией музыки Игоря Крутого.Правда, Валерий Леонтьев на творческом вечере Ирины Аллегровой так не появился, хотя готовился представить сильный номер на песню "Занавес". Певца сразила пневмония и врачи предписали ему строгий постельный режим, то и дело ставили капельницы.Праздник Аллегровой завершился грандиозной закрытой вечеринкой в розовом свете, где под нестареющий хиты артистки плясали и Киркоров, и Лазарев, и Билан. А болезнь, кажется, окончательно отступила.