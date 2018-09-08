Число жертв сильного землетрясения на северном японском острове Хоккайдо увеличилось до 27 человек, 13 числятся пропавшими без вести.

Число жертв сильного землетрясения на северном японском острове Хоккайдо увеличилось до 27 человек, 13 числятся пропавшими без вести. Такие данные сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.В настоящее время шесть человек находятся в критическом состоянии, 13 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. на ликвидации последствий удара стихии работают 40 тысяч сотрудников сил самообороны, пожарной охраны и полиции. Задействовано 75 вертолетов, передает РИА Новости.В ночь на 6 сентября на Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла отметки в 7 баллов (максимум по японской шкале), произошли множественные оползни.