Военные учения США, проводимые на востоке Сирии, - ответ на предостережения российских военных. Как сообщил телеканал CNN, мероприятия спланированы так, чтобы САР и Российская Федерация могли наблюдать за действиями военных США и оценить их боеготовность.

Военные учения США, проводимые на востоке Сирии, — ответ на предостережения российских военных. Как сообщил телеканал CNN, мероприятия спланированы так, чтобы САР и Российская Федерация могли наблюдать за действиями военных США и "оценить их боеготовность".Военные учения коалиции, возглавляемой США, которые начались 7 сентября, являются прямым ответом на серию угроз российских военных, утверждает телеканал.При этом в официальном сообщении Центрального командования вооруженных сил США не оговаривалось, что приказ об учениях был отдан именно после предупреждения от России, поступившего 1 сентября, о намерении войти в зону на юге Сирии, где дислоцируются войска Соединенных Штатов.Предполагается, что учения продолжатся в течение нескольких дней на военной базе США Эт-Танф, расположенной в провинции Хомс. Войска отработают воздушную и наземную атаки, а также оперативное развертывание сил.Ранее телеканал утверждал, что за последнюю неделю Москва дважды уведомляла Вашингтон о готовности атаковать территории Сирии, на которых находятся десятки американских военных. По данным источников, Россия уверена в дислокации боевиков на зоне США, сообщает газета "Известия".2 сентября министерство иностранных дел Сирии заявило о намерении властей освободить от террористов Идлиб, несмотря на угрозы, поступающие со стороны США. В Вашингтоне возможные операции считают необходимыми для эскалации конфликта.Идлиб – единственный регион Сирии, который до настоящего времени остается подконтрольным незаконным вооруженным формированиям.