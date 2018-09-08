В Турции в результате ДТП на трассе Аксарай – Анкара не менее четырех человек погибли, еще 37 получили травмы.

В Турции в результате ДТП на трассе Аксарай – Анкара не менее четырех человек погибли, еще 37 получили травмы. О происшествии сообщает телеканал Habertürk, ссылаясь на местные медицинские службы.Как уточняется, автобус следовал из Стамбула в город Адыяман на юго-востоке Турции. Все пострадавшие были госпитализированы, передает ТАСС.В настоящее время ведется расследование ЧП. О причинах аварии пока ничего не сообщается.