Серб Новак Джокович стал вторым финалистом Открытого чемпионата США по теннису в мужском разряде. В полуфинальном матче сербский теннисист, посеянный на турнире под шестым номером, одержал победу над японцем Кеем Нисикори (21).

Серб Новак Джокович стал вторым финалистом Открытого чемпионата США по теннису в мужском разряде. В полуфинальном матче сербский теннисист, посеянный на турнире под шестым номером, одержал победу над японцем Кеем Нисикори (21).Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Джоковича. В финале, который состоится в ночь на 10 сентября, серб встретится с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (3). Ранее тот вышел в финал после отказа от продолжения борьбы испанца Рафаэля Надаля. Первая ракетка мира почувствовал боль в колене и был вынужден сняться.