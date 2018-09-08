В Сочи продолжается международный конкурс молодых исполнителей Новая волна. Очередной день был посвящен Ирине Аллегровой. На ее творческий вечер певица и модель Анна Калашникова заявилась в весьма фривольном наряде. Корреспондент Dni.Ru оценил аппетитные формы красавицы.

В Сочи продолжается международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Очередной день был посвящен Ирине Аллегровой. На ее творческий вечер певица и модель Анна Калашникова заявилась в весьма фривольном наряде. Корреспондент Dni.Ru оценил аппетитные формы красавицы.Анна Калашникова не пропускает звездных, статусных мероприятий. И всегда появляется в новых туалетах – ни разу не повторилась! Вот и на "Новую волну" в Сочи она привезла несколько чемоданов с нарядами – по несколько образов на день.На творческий вечер Ирины Аллегровой молодая певица пришла в таком откровенном платье, что все ахнули – из-под прозрачной сеточки явственно выделялось дорогое белое белье.Это наряд молодого российского дизайнера grach haute couture, – рассказала Аня.Вообще-то тут должна была быть накидка еще, которая скрывала исподнее, но я забыла ее в Москве. К счастью, у меня хорошая фигура, нет и намека не целлюлит, поэтому могу позволить себе такие откровенные платья. Мне идет, правда?"Гости Аллегровой подавились икрой и форелью, увидев Калашникову. Она в этот вечер всех переплюнула и задала жару! Правда, простые, неискушенные гости, шептались: "Как срамота! Могла б с таким же успехом и без платья прийти".А вот на вечеринку, которая последовала за концертом Аллегровой, Калашникова пожаловала в нежном розовом платье с рюшами – так обязывал дресс-код. И трусы уже не показывала. Это и понятно – за столиками сидели Лазарев, Киркоров, Билан, а их вываленными прелестями не соблазнишь.