В соревнованиях приняли участие 134 сотрудника из 8 сборных команд Местных организаций МГО ВФСО «Динамо»...

7 сентября на лыжном стадионе им. Анфисы Резцовой в г. Химки Московской области прошли комплексные городские соревнования Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по легкоатлетическому кроссу.В соревнованиях приняли участие 134 сотрудника из 8 сборных команд Местных организаций МГО ВФСО «Динамо».В программу соревнований входили: у мужчин в возрастной группе до 40 лет бег на дистанциях 3 км и 5 км, а старше 40 лет – бег на дистанции 1 км; у женщин – бег на дистанциях 1 км и 3 км.По итогам соревнований в общекомандном зачете 1 место заняла команда МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве). На 2 месте команда МО № 4 (Центральный округ войск национальной гвардии Российской Федерации). Бронзовый кубок получила команда МО № 3 (УФСБ России по Москве и Московской области).Определились победители и призеры в личном зачете:Среди женщин на дистанции 1 км:1 место – Завьялова Екатерина (МО № 4);2 место – Горелова Наталья (МО № 1);3 место – Жильцова Анастасия (МО № 3).Среди женщин на дистанции 3 км:1 место – Дмитриева Ирина (МО № 1);2 место – Тарантинова Наталья (МО № 4);3 место – Моргунова Любовь (МО № 1).Среди мужчин старше 40 лет на дистанции 1 км:1 место – Сазонов Роман (МО № 4);2 место – Усачев Юрий (МО № 1);3 место – Андреев Валентин (МО № 1).Среди мужчин до 40 лет на дистанции 3 км:1 место – Попов Алексей (МО № 4);2 место – Пискарев Дмитрий (МО № 4);3 место – Горин Николай (МО № 4).Среди мужчин до 40 лет на дистанции 5 км:1 место – Попов Сергей (МО № 4);2 место – Васильев Денис (МО № 1);3 место – Неделин Дмитрий (МО № 1).УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве