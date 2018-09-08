В акватории Керченского пролива во время шторма произошло жуткое ЧП – с якоря сорвался плавкран и влетел в опору Крымского моста. В результате произошедшего переправа получила серьезные повреждения.

В акватории Керченского пролива во время шторма произошло жуткое ЧП – с якоря сорвался плавкран и влетел в опору Крымского моста. В результате произошедшего переправа получила серьезные повреждения."Стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста", – оперативно заявили в инфоцентре "Крымский мост".На месте ЧП работают специалисты. Сейчас проводится диагностика сооружения. "Примерно в 8:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения", – объявили в инфоцентре.Предположительно, для устранения последствий ЧП потребуется 6-8 часов. Специалисты приступят к ремонтным работам после завершения диагностики и снятия штормового предупреждения.Как сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань", являющегося оператором моста, одну из полос движения на переправе пришлось временно перекрыть для ремонтных работ. Кроме того, на трассе А-290 на транспортном переходе ограничена скорость движения до 40 километров в час из-за усиления ветра в Керченском проливе.