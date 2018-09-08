Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу прокомментировал поражение команды в первом матче Лиги наций. Турки в пятницу, 7 сентября, на своем поле уступили сборной России со счетом 1:2.

Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу прокомментировал поражение команды в первом матче Лиги наций. Турки в пятницу, 7 сентября, на своем поле уступили сборной России со счетом 1:2."Соперник играл более агрессивно, чем мы, — заявил Луческу, которого цитирует ТАСС. — Мы хорошо играли во втором тайме, но не все наши игроки были в хорошей форме".Кроме того, наставник турецкой команды отметил игру голкипера сборной России Андрея Лунева, который в нескольких ситуациях спас россиян от пропущенного гола, и нападающего Артема Дзюбу, забившего победный матч. Плюс Луческу посетовал на "невероятные ошибки" в исполнении своих подопечных в моментах с пропущенными мячами.