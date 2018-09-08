Экипажу российского судна Палладий, задержанного в южнокорейском порту Пусан, доставили продукты и лекарства, на нехватку которых жаловались моряки.

Экипажу российского судна "Палладий", задержанного в южнокорейском порту Пусан, доставили продукты и лекарства, на нехватку которых жаловались моряки. Об этом сообщает председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.Один из членов экипажа сообщил, что благодаря освещению проблем, возникших на судне, и средствам массовой информации на борт доставили продукты, которых должно хватить на 20 дней. Российский консул доставил необходимые лекарства, передает агентство "Интерфакс".Полиция Южной Кореи продолжает опрашивать моряков. Экипажу запрещено сходить на берег.На прошлой неделе береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, самовольно покинувшее порт Пусан.При задержании несколько членов экипажа оказали сопротивление. Сейчас задержаны капитан, боцман и судовладелец. Судно стоит в порту Пусан, 11 морякам запрещен сход на берег.