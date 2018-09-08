В Мексике члены палаты депутатов конгресса приостанавливают поездки за рубеж с целью экономии государственных средств. Об этом сообщает издание El Universal, ссылаясь на председателя координационного политического совета нижней палаты парламента Марио Дельгадо.

В Мексике члены палаты депутатов конгресса приостанавливают поездки за рубеж с целью экономии государственных средств. Об этом сообщает издание El Universal, ссылаясь на председателя координационного политического совета нижней палаты парламента Марио Дельгадо.Политик представляет Движение национального возрождения (МОРЕНА), занимающее более 250 из 500 мест в нижней палате нового созыва, которая приступила к работе 1 сентября. По данным Дельгадо, мексиканские депутаты не будут участвовать в работе международных форумов парламентариев в Канаде и Индонезии, которые намечены на 9-12 и 12-13 сентября соответственно.Основатель МОРЕНА и будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после вступления в должность намерен значительно сократить расходы на содержание госаппарата. В июле он заявил, что на посту главы государства будет зарабатывать 108 тысяч песо (порядка 5,7 тысячи долларов) ежемесячно – это на 40 процентов меньше действующего президента Энрике Пеньи Ньето. При этом ни один чиновник не будет получать больше, чем Лопес Обрадор. По предварительным данным, эта мера затронет почти 54 тысячи государственных служащих, передает ТАСС.Инаугурация будущего президента состоится 1 декабря. Он будет руководить Мексикой до 2024 года.